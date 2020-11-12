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В Раді назвали умову запровадження в Україні повного локдауну

Нового локдауну українська економіка не витримає.

В Раді назвали умову запровадження в Україні повного локдауну
Фото: Макс Левин

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає запровадження в Україні загальнонаціонального жорсткого карантину (локдауну). Такий сценарій буде введений в разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “1+1”.

"Локдаун - він можливий, коли запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я і локдаун для країни. Коли лікар має обирати, кого йому лікувати - це катастрофа для країни", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що запровадження локдауну навесні допомогло медичній системі уникнути пікового навантаження. Втім нового локдауну українська економіка не витримає, додав він.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявив, що запровадження жорсткого локдауну в Україні, як на початку пандемії, є "виключно резервним моментом". його запровадять лише в разі, якщо “не можна буде нічого іншого зробити”.

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