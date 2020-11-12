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Глава МЗС Німеччини Маас: "Отримання вакцини проти COVID-19 – це тільки перший крок"

На думку глави німецького МЗС, критично важливим елементом є справедливий глобальний розподіл. 

Глава МЗС Німеччини Маас: "Отримання вакцини проти COVID-19 – це тільки перший крок"
Фото: EPA/UPG

Дані, надані німецькою компанією BioNTech та американською фірмою Pfizer, вселяють надію, що вакцина проти коронавірусу може стати дієвою. 

Про це в межах Третього Паризького форуму миру заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Разом із тим він зазначив, що нині найважливіше – створити умови для широкого доступу до препарату.

"Справедливий глобальний розподіл – критично важливий елемент. Ми повинні збільшити підтримку на користь програми прискореного доступу до інструментів боротьби з пандемією (ACT), створеної на базі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). І це є одним із стовпів політики Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Ми все це робимо в рамках спільної ініціативи під керуванням Європейської комісії", - сказав Маас.

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, водночас нині необхідно створити можливості посилити ВООЗ. Маас також висловив надію, що після президентських перегонів США все ж зможуть підключитися до цієї ініціативи.

"Наші союзники повинні внести конкретні пропозиції щодо посилення ВООЗ. Її робота має базуватися на трьох важливих складових: стійкості, готовності до нових пандемій і самій можливість діяти під час глобальної кризи охорони здоров'я. І знову ж таки, після проведених у США президентських виборів ми, сподіваюся, зможемо цього разу покластися на наших американських друзів у цій нелегкій справі", - заявив глава німецького МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності в прийнятті підходу OneHealth, що базується на розробці та реалізації програм, політики, законодавства та досліджень у рамках досягнення оптимального здоров'я людей, тварин і навколишнього середовища.

"Нинішня пандемія показала нам, як тісно пов'язані між собою людське здоров'я зі станом тваринного світу і цілої планети. Ми можемо побудувати нашу роботу на принципі, який був прийнятий у рамках минулорічної конференції «Одна планета, одне здоров'я, одне майбутнє", - заявив Маас.

Цю ініціативу підтримав і глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Він нагадав, що понад 70% хвороб, відкритих в останні роки, пов'язані з передачею інфекцій від тварин до людини. За його словами, головні виклики охорони здоров'я - резистентність до мікробів, доступність продовольства та готовність до нових пандемій.

Нагадаємо, що німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше.

Вакцина-кандидатка BNT162b2 базується на технології створення мРНК-вакцин компанії BioNTech і розвивається за підтримки глобальних потужностей компанії Pfizer із розробки та виробництва вакцин.

Схема імунізації передбачає введення двох доз вакцини по 30 мкг. Станом на 8 листопада другу дозу отримали вже 38 955 осіб.

Захист від коронавірусної хвороби настає на 28-й день після першого уколу. Серйозних претензій до безпеки вакцини розробники не знайшли.

BioNTech планує встановлювати диференційовану ціну на вакцину від COVID-19 залежно від регіону. У компанії заявляють, що ціна буде нижчою від ринкової. 

Уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

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