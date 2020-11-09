BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду

Захист настає на 28-й день після першого уколу.

Німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше.

Про це компанії повідомили, підбивши попередні підсумки третьої фази клінічних випробувань, яка триває з 27 липня.

Вакцина-кандидатка BNT162b2 базується на технології створення мРНК-вакцин компанії BioNTech і розвивається за підтримки глобальних потужностей компанії Pfizer із розробки та виробництва вакцин.

Схема імунізації передбачає введення двох доз вакцини по 30 мкг. Станом на 8 листопада другу дозу отримали вже 38 955 осіб.

Захист від коронавірусної хвороби настає на 28-й день після першого уколу. Серйозних претензій до безпеки вакцини розробники не знайшли.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла назвав день отримання попередних даних клінічних випробувань цієї вакцини "видатним днем для науки та людства".

Науковці сподівалися, що вакцина від нового коронавірусу буде мати ефективність мінімум 75%, але головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі говорив, що навіть вакцина з ефективністю 50% допоможе подолати пандемію.

BioNTech і Pfizer планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року — ще приблизно 1,3 мільярда доз.

Нагадаємо, що вже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться у середині 2021 року.