Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації

Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Про це за результатами нарад під керівництвом президента та заступника глави ОПУ з главами ОДА повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають ургентних хворих і хворих з ковідом", - заявив Ляшко.

Кількість ліжок для хворих планують збільшити до 80 000, з них 60 000 будуть забезпечені киснем протягом місяця.

На третьому етапі планують розгортати польові шпиталі. Ляшко закликав зробити все залежне, щоб цей третій етап Україні не знадобився.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я звернеться до Кабінету Міністрів з пропозицією впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю.

За словами Степанова, він передбачає з 00 годин суботи до 00 годин понеділка роботу тільки продуктових магазинів, аптек, роботу транспорту, АЗС, роботу ветаптек; ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс, ТРЦ і решту магазинів рекомендують закрити.