Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
Трамп відреагував на перемогу Байдена
Трамп відреагував на перемогу Байдена
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
Вірменія спростувала заяву Азербайджану про взяття Шуші
Вірменія спростувала заяву Азербайджану про взяття Шуші
У Мінську триває акція протесту, затримано майже 400 осіб
У Мінську триває акція протесту, затримано майже 400 осіб
Україна Балкан
Україна Балкан
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації

Заборонено і планові операції. 

Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
Фото: kyivcity.gov.ua

Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Про це за результатами нарад під керівництвом президента та заступника глави ОПУ з главами ОДА повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають ургентних хворих і хворих з ковідом", - заявив Ляшко.

Кількість ліжок для хворих планують збільшити до 80 000, з них 60 000 будуть забезпечені киснем протягом місяця. 

На третьому етапі планують розгортати польові шпиталі. Ляшко закликав зробити все залежне, щоб цей третій етап Україні не знадобився. 

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я звернеться до Кабінету Міністрів з пропозицією впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю.

За словами Степанова, він передбачає з 00 годин суботи до 00 годин понеділка роботу тільки продуктових магазинів, аптек, роботу транспорту, АЗС, роботу ветаптек; ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс, ТРЦ і решту магазинів рекомендують закрити. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також