У Збройних силах за добу на ковід захворіло 155 осіб

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб.

Станом на ранок 8 листопада в Збройних Силах України коронавірусом хворіє 2230 осіб. Всього за час пандемії одужало 4627 осіб, летальних випадків – 19.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 390 осіб.

У ЗСУ застерігають, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей - 315, медпрацівників – 326.

З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні. До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.

6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Штраф складатиме від 170 до 255 грн.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.