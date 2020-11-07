За добу в Україні зафіксували 10 746 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.

За добу здійснено 82 327 тестувань, у тому числі методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069.

Фото: МОЗ

За весь час пандемії в Україні захворіло – 450 934 особи, одужало – 204 229 осіб, летальних випадків – 8 312 і проведено 3 572 433 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ — 43229 (+854)

Області:

Вінницька — 12216 (+293)

Волинська — 15795 (+482)

Дніпропетровська — 17446 (+432)

Донецька — 13546 (+418)

Житомирська — 17791 (+602)

Закарпатська — 16670 (+402)

Запорізька — 12734 (+538)

Івано-Франківська — 23561 (+529)

Київська — 19274 (+511)

Кіровоградська — 3018 (+127)

Луганська — 4345 (+131)

Львівська — 32982 (+557)

Миколаївська — 9949 (+344)

Одеська — 27894 (+502)

Полтавська — 11699 (+362)

Рівненська — 21403 (+377)

Сумська — 14103 (+468)

Тернопільська — 21907 (+199)

Харківська — 42139 (+1008)

Херсонська — 5249 (+222)

Хмельницька — 19017 (+579)

Черкаська — 10461 (+169)

Чернівецька — 24559 (+480)

Чернігівська — 9947 (+160)

Нагадаємо, протягом 5 листопада в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 304, медпрацівників – 468.

Госпіталізовано 1 517 осіб. 201 пацієнт помер від ускладнень захворювання. Одужали 10 762 особи.

З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні. До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.

6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Штраф складатиме від 170 до 255 грн.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.