За добу в Україні зафіксували 10 746 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.
За добу здійснено 82 327 тестувань, у тому числі методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 450 934 особи, одужало – 204 229 осіб, летальних випадків – 8 312 і проведено 3 572 433 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ — 43229 (+854)
- Області:
- Вінницька — 12216 (+293)
- Волинська — 15795 (+482)
- Дніпропетровська — 17446 (+432)
- Донецька — 13546 (+418)
- Житомирська — 17791 (+602)
- Закарпатська — 16670 (+402)
- Запорізька — 12734 (+538)
- Івано-Франківська — 23561 (+529)
- Київська — 19274 (+511)
- Кіровоградська — 3018 (+127)
- Луганська — 4345 (+131)
- Львівська — 32982 (+557)
- Миколаївська — 9949 (+344)
- Одеська — 27894 (+502)
- Полтавська — 11699 (+362)
- Рівненська — 21403 (+377)
- Сумська — 14103 (+468)
- Тернопільська — 21907 (+199)
- Харківська — 42139 (+1008)
- Херсонська — 5249 (+222)
- Хмельницька — 19017 (+579)
- Черкаська — 10461 (+169)
- Чернівецька — 24559 (+480)
- Чернігівська — 9947 (+160)
Нагадаємо, протягом 5 листопада в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 304, медпрацівників – 468.
Госпіталізовано 1 517 осіб. 201 пацієнт помер від ускладнень захворювання. Одужали 10 762 особи.
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні. До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.
6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Штраф складатиме від 170 до 255 грн.
Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.