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При посадці на рейс до Франції треба буде мати негативний тест на COVID-19

Правило поширюється на всіх людей у віці 11 років і більше.

При посадці на рейс до Франції треба буде мати негативний тест на COVID-19
Фото: EPA/UPG

З 11 листопада всім пасажирам, які летять з України у Францію, перед посадкою у літак треба буде надати негативний результат тестування на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні посольства Франції в Україні.

"З 11 листопада перед посадкою в літак на рейс необхідно буде пред'явити вірусологічний тест (ПЛР), проведений менш ніж за 72 години до вильоту, який не виявив зараження COVID-19", - йдеться у повідомленні. 

Правило поширюється на всіх людей у віці 11 років і більше.

Нагадаємо, у Данії виявили мутовану версію коронавірусу у 214 людей. Нову версію коронавірусу пов'язують з норковими фермами.

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