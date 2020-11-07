При посадці на рейс до Франції треба буде мати негативний тест на COVID-19

Правило поширюється на всіх людей у віці 11 років і більше.

З 11 листопада всім пасажирам, які летять з України у Францію, перед посадкою у літак треба буде надати негативний результат тестування на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні посольства Франції в Україні.

"З 11 листопада перед посадкою в літак на рейс необхідно буде пред'явити вірусологічний тест (ПЛР), проведений менш ніж за 72 години до вильоту, який не виявив зараження COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Правило поширюється на всіх людей у віці 11 років і більше.

Нагадаємо, у Данії виявили мутовану версію коронавірусу у 214 людей. Нову версію коронавірусу пов'язують з норковими фермами.