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Вибори президента США: У Джорджії перераховуватимуть голоси

Після обробки 99% бюлетенів Трамп і Байден набирають 49,4 відсотка кожен.

Вибори президента США: У Джорджії перераховуватимуть голоси
Фото: EPA/UPG

В американському штаті Джорджія, де кандидат від Демократичної партії США Джо Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа, перераховуватимуть голоси.

Про це повідомляє DW.

"Після обробки 99 відсотків бюлетенів і Трамп, і Байден набирають 49,4 відсотка кожен. Перевага демократа - 1579 голосів, свідчать дані соціологічної служби Edison Research", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що Байден випередив Трампа у Пенсильванії. Трамп не може бути переобраний, якщо він не набере 20 голосів виборців у цьому штаті.

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.

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