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ЄС офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка

До санкційного списку потрапили син Лукашенка Віктор і ще 13 чиновників.

ЄС офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників, причетних до репресій проти громадян після виборів у країні.

Відповідне рішення 6 листопада опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу.

"Зважаючи на серйозність ситуації в Білорусі, внаслідок триваючих репресій проти громадянського суспільства та опозиції, Олександр Лукашенко та ще 14 осіб повинні бути включені до списку санкцій", - йдеться в рішенні ЄС.

Окрім самого Лукашенка, ЄС додав до санкційного списку його сина Віктора, главу його адміністрації Ігоря Сергеєнка, прессекретаря Наталію Ейсмонт, главу КДБ Івана Тертеля, главу Слідчого комітету Івана Носкевича, главу Конституційного суду Петра Міклашевича.

У жовтні Євросоюз запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ і його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Лукашенко.

Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

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