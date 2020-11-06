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Трамп готується достроково заступити на другий термін, навіть без перемоги, - Politico

За інформацією видання, Трамп та його помічники підготували стратегію, згідно з якою він по максимуму буде використовувати своє нинішнє становище в Білому домі. 

Трамп готується достроково заступити на другий термін, навіть без перемоги, - Politico
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп  готується достроково заступити на другий термін, навіть не чекаючи на офіційні результати виборів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Трамп та його помічники підготували стратегію, згідно з якою він по максимуму буде використовувати своє нинішнє становище в Білому домі. Також можливе звільнення кількох членів уряду та інших чиновників, у тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера. Передбачається, що Трамп відновить графік поїздок, поки його команда буде оскаржувати результати виборів у деяких штатах.

Видання додає, що Трамп розчарований програшем в Аризоні, а його роздратування посилюється спробами Джо Байдена почати процедуру зміни президента та передачі влади. Тому звільнення можуть статися протягом наступного тижня, навіть якщо результати виборів будуть на користь Байдена або залишаться неясними.

Politico зазначає, що Трамп підпише низку документів, у тому числі тих, що стосуються торгівлі з Китаєм, щоб показати, що він, як і раніше, у справі.

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори. Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах і заявив, що збирається подавати позови проти штатів, у яких перемагає його опонент Байден.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

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