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Експрезидента Косова заарештували

Тачі доставили літаком до Гааги, де він був узятий під варту спеціалізованою палатою щодо Косова.

Експрезидента Косова заарештували
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Косова Хашима Тачі заарештували і перевели в центр тримання під вартою Трибуналу щодо Косова в Гаазі.

Про це повідомляє Reuters.

Тачі звинувачують у військових злочинах. Учора він подав у відставку та прибув у військовий аеропорт Приштини. Експрезидента доставили літаком до Гааги, де він був узятий під варту спеціалізованою палатою щодо Косова.

Тачі заперечує будь-яку причетність до злочинів. На пресконференції в столиці Косова він сказав, що вважає свою відставку необхідною "для захисту цілісності держави".

Нагадаємо, вчора Тачі заявив на спеціальній пресконференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.

У липні він відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом з розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках він підозрюється.

У кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі і ще вісьмох представників колишньої Визвольної армії Косова (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, у результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, циган і представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб.

До того ж президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств", стверджувалося в заяві прокуратури. Спецтрибунал керується косовським законодавством, але працюють у ньому міжнародні судді і прокурори.

Перші звинувачення проти ВАК й її керівництва з'явилися в доповіді Агентства з прав людини Ради Європи у 2011 році. У звіті агентства бійці ВАК звинувачувалися у скоєнні під час війни в Косові масових убивств цивільних осіб сербської національності, а також своїх політичних супротивників серед албанців.

Президент Косова звинувачення на свою адресу відкидає. За його словами, він міг зробити "політичні помилки", але не воєнні злочини.

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