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ВООЗ закликала світ готуватися до нової пандемії

Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії, яка відбудеться 9-14 листопада.

ВООЗ закликала світ готуватися до нової пандемії
ВОЗ
Фото: Wikipedia

Всесвітня організація охорони здоров'я  вважає, що світові необхідно готуватися до нової пандемії.

Про це повідомляє CNN.

У зверненні ВООЗ до світової спільноти йдеться, що необхідно "готуватися до нової пандемії вже зараз". Зазначається, що це стане головною темою 73-ї щорічної сесії, яка відбудеться 9-14 листопада. На ній планують прийняти резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я.

"Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2", - зазначили в організації.

Нагадаємо, у світі почалася друга хвиля COVID-19. Багато країн повернули карантинні обмеження та вводять локдауни. ВООЗ сподівається, що щеплення від коронавірусу почнеться у середині 2021-го.

Також повідомлялось про мутацію вірусу. Зокрема, у Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок, уряд наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин.

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