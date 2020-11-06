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Американські телеканали зупинили трансляцію виступу Трампа після його заяви про махінації на виборах

Голова Білого дому вкотре заявив про махінації з боку Демократичної партії.

Американські телеканали зупинили трансляцію виступу Трампа після його заяви про махінації на виборах
Фото: EPA/UPG

Кілька американських телеканалів перервали трансляцію виступу президента США Дональда Трампа, коли він заявив про можливі махінації на загальних виборах.

"Ми знову опинилися в незвичайній ситуації - не тільки перериваємо виступ президента США, але й виправляємо його", - прокоментував ситуацію телеканал MSNBC. 

"Не надавши доказів, Трамп заявив, що президентські вибори були фальсифіковані і пройшли з порушеннями. Ми припиняємо  трансляцію і видаляємо відео з наших платформ. Наша робота - поширювати правду, а не безпідставні теорії змови", - заявила головна редакторка USA Today Ніколь Керолл.

Як пояснив ведучий CNBC, передачу зупинили, тому що "більша частина сказаного Трампом була неправдою".

Під час свого виступу Трамп вкотре заявив про махінації з боку Демократичної партії під час загальних виборів в США. "Якщо враховувати законні голоси, я легко виграю. Якщо рахувати незаконні голоси, то вони можуть спробувати вкрасти у нас вибори", - сказав він.

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори. Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах і заявив, що збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає його опонент  Джо Байден.

Соцмережі Facebook і Twitter супроводжують пости Трампа про перемогу попередженням, що результати виборів ще не оголошені.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

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