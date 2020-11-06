Американські телеканали зупинили трансляцію виступу Трампа після його заяви про махінації на виборах

Кілька американських телеканалів перервали трансляцію виступу президента США Дональда Трампа, коли він заявив про можливі махінації на загальних виборах.

"Ми знову опинилися в незвичайній ситуації - не тільки перериваємо виступ президента США, але й виправляємо його", - прокоментував ситуацію телеканал MSNBC.

"Не надавши доказів, Трамп заявив, що президентські вибори були фальсифіковані і пройшли з порушеннями. Ми припиняємо трансляцію і видаляємо відео з наших платформ. Наша робота - поширювати правду, а не безпідставні теорії змови", - заявила головна редакторка USA Today Ніколь Керолл.

Як пояснив ведучий CNBC, передачу зупинили, тому що "більша частина сказаного Трампом була неправдою".

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Під час свого виступу Трамп вкотре заявив про махінації з боку Демократичної партії під час загальних виборів в США. "Якщо враховувати законні голоси, я легко виграю. Якщо рахувати незаконні голоси, то вони можуть спробувати вкрасти у нас вибори", - сказав він.

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори. Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах і заявив, що збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає його опонент Джо Байден.

Соцмережі Facebook і Twitter супроводжують пости Трампа про перемогу попередженням, що результати виборів ще не оголошені.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.