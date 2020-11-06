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У Неваді проголосували за нове визначення шлюбу в Конституції

62 % жителів Невади виступають за таке визначення: "Шлюб слід вважати союзом між двома людьми незалежно від статі, а релігійні організації та духовенство мають право відмовити в укладенні шлюбу".

У Неваді проголосували за нове визначення шлюбу в Конституції
Фото: proza.ru

Жителі штату Невада, США, проголосували за нове визначення шлюбу в Конституції штату.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"62 % жителів Невади виступають за таке визначення: "Шлюб слід вважати союзом між двома людьми незалежно від статі, а релігійні організації та духовенство мають право відмовити в укладенні шлюбу". 38 % виступають проти", - йдеться в повідомленні.

Формальна заборона на одностатеві шлюби на рівні Конституції штату діяла в Неваді з внесенням відповідної поправки 2002 року. У 2015 році Верховний суд США оголосив, що подібні заборони суперечать Конституції країни і зобов'язав штати здійснювати реєстрацію шлюбу одностатевих пар. Проте в ряді штатів внесені раніше формулювання про заборону таких шлюбів залишалися в тексті місцевих конституцій, і Невада стала першим з них, де було змінено визначення терміна.

Нагадаємо, у 2015 році Верховний суд США офіційно легалізував одностатеві шлюби на території всіх штатів. На користь цього рішення висловилися п'ятеро членів Верховного суду, четверо проголосували проти. Таким чином, суд зняв заборону на одностатеві шлюби в 14 штатах. 

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