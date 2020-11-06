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Формирование нового геополитического вектора на Южном Кавказе. Ч.2

Осознание истинной роли тесной координации, в геополитической плоскости, действий Турции и Азербайджана потребует некоторое время. Так как ни все пока объективно и справедливо относится к действиям этих стран. К сожалению, такой субъективный подход связан, с одной стороны, с религиозным фактором, а с другой, с «черным пиаром» наших горе соседей – официального Еревана. Не вдаваясь в подробности этой ситуации, официальный Баку настроен очень оптимистично на установление раз и навсегда устойчивого мира во всем регионе. Для реализации такой исторической миссии для всего региона уже очерчены контуры, содержание и цели этого геополитического вектора, который намерены осуществить в реальности турецко-азербайджанский тандем.

В этом контексте, не претендуя на полноту отражения всех факторов, отметим некоторые, по нашему мнению, важные параметры. По своему характеру, содержанию и целям Азербайджано-Турецкий геополитический тандем полностью соответствует духу и всем параметрам концепции «нового регионализма».

Первое, для Азербайджана и Турции субъектами регионального строительства предпочитаются как региональные государства, так и другие акторы международного права (различные международные организации и движения). Этот подход конкретно выражается в стремлении Анкары и Баку к сотрудничеству и взаимопомощи всех народов региона, что очень ярко проявилось в период пандемии. В этот тяжелый период для мирового сообщества, Азербайджан и Турция в пределах своих возможностей, осуществляли свою помощь рядам стран, которые имели острую нужду в этой гуманитарной поддержке. Одним из главных приоритетных направлений во внешней политике и геополитической ценностью Азербайджана и Турции всегда было и остается осуществление программ по охране, сохранению и реставрации культурного наследия других народов. Например, в Турции, за счет турецкого государства, была отреставрирована и открыта для посещения армянская церковь Ахтамар, которая является одной из святынь армян и местом поклонения. Не имея дипломатических отношений с Арменией, но особо придавая значение фундаментальным человеческим ценностям, Турция открыла свои двери для граждан Армении, для трудовой миграции, сегодня, из-за трудного социально-экономического положения, в котором находится Армения, сотни тысяч ее граждан находятся на заработках в Турции. Фонд Гейдара Алиева в Азербайджане осуществляет различные культурные программы, направленные на сохранение, реставрацию и охрану христианских и еврейских культурных ценностей.  В качестве доброй воли, Азербайджан обеспечивает газом церкви на территории Грузии, в том числе и армянские, на без оплатной основе. В самые трудные периоды государственности для братской Грузии, Азербайджан всесторонне поддерживал ее, в том числе обеспечивал и формировал энергетическую безопасность этой страны.

Второе, Турция и Азербайджан стремятся к взаимодействиям во всех сферах общественной жизни региона, что полностью соответствует одному из важнейших принципов нового регионализма. Стратегию действия Азербайджана и Турции на Южном Кавказе можно сравнить с документальной концепцией  «Стратегия ЕС для региона Балтийского моря», которая реализуется в рамках «Декларации по регионализму в Европе» 1996-года. Взаимодействие в рамках региональных и международных программ, инициаторами которых являются Азербайджан и Турция, на Южном Кавказе, носит сетевой характер, также как  в регионе Балтийского моря. Это показывает идентичность выбранной концепции нового регионализма.     

Третье, Азербайджан и Турция рассматривают взаимовыгодное сотрудничество региональных государств как составную часть развития для мировой экономики. По функциональности, для обеих стран, эти взаимодействия и сотрудничество представляется, одновременно как предпосылка для процессов глобализации. Исходя из этого принципа, Анкара и Баку заявляют о том, что не исключают, в дальнейшем, участия Армении в региональных проектах, после деокупации азербайджанских территорий. Особо, стоит отметить, что и Турция и Азербайджан являются активными участниками проекта «Один пояс, один путь», который признан мировым сообществом эффективным геоэкономическим поясом, который приносит реально устойчивое развитие странам и регионам по которым проходит этот пояс.

Четвертое, Азербайджан и Турция всегда ратуют за «открытые» интеграционные региональные объединения. Они призывают к сотрудничеству все цивилизованные государства, которые уважают нормы и принципы международного права. Это открыто видно из деятельности этих стран в рамках авторитетных международных организаций, таких как: Организация Исламской Солидарности, Движение Неприсоединения, Организация Сотрудничества Тюркоязычных стран и т.д.      

Примечательный факт, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном развивается по формуле «снизу вверх». Это определяется содержанием идеи и формулы «Одна нация – два государства». Другими словами, инициатива исходит не от правительств, а от обществ двух стран. Турецкое и азербайджанское общества имеют общую историю, культуру, религию и принадлежат тюркско-огузскому этносу. В этом смысле геополитическое сотрудничество Азербайджана и Турции имеет больше всего культурную, социальную и историческую базу. Известно, что концепция нового регионализма тоже основана на развитии формулы «снизу вверх» и культурному фактору при этом придается большое значение.   

Таким образом, геополитический тандем Азербайджана и Турции полностью соответствует современному духу планетарной интеграции, развития взаимовыгодного сотрудничества. С другой стороны, это сотрудничество играет позитивную роль в формировании устойчивой системы как региональной, так и международной безопасности. В этом и заключается ключевой аспект в поддержке и отношении, даже, некоторых супердержав и других сильных акторов к новосформированной стабилизирующей силе Турции и  Азербайджана. В этом геополитическом контексте, система международных отношений, понимая ценность появления новой геополитической коефигурации, с большой осторожностью старается поддержать и внести сущетвенный вклад в устойчивый мир и развитие региона Южного Кавказа. О понимании ситуации и видении своих национальных интересах Израиля, Ирана, России, США и СТРАН ЕС к новому геополитическому вектору на Южном Кавказе, стоит посвятить отдельную статью.

Азер Худиев Азер Худиев , Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Украине
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