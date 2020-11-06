Президент Байден?

В то же время главный вопрос: сколько голосов выборщиков в итоге получит Байден, насколько он опередит нынешнего главу Белого дома, чтобы нивелировать любые судебные прения ; да и достаточно ли доказательств у юридической команды Трампа для того, чтобы оспорить результаты голосования в так называемых колеблющихся штатах? Однако самое главное неизвестное (при всех подозрениях и обвинениях друг друга со стороны оппонентов) – как себя поведёт Трамп и Республиканская партия, которая пока не особо стремится защищать своего кандидата.

То, что мы видим сейчас, – противостояние на грани минимальной погрешности, о котором ни одна социологическая служба ещё неделю назад не могла помыслить. И разрыв везде между ключевыми кандидатами – Дональдом Трампом и Джо Байденом – минимален.

В Украине очень любят назначать президентов в различных странах , в особенности в США. Но давайте всё же оставим это на откуп американской избирательной и правовой системе, вообще самим американцам. Они без наc решат, что им делать в своей стране.

Фото: EPA/UPG

Это дело юридической команды Трампа во главе с Рудольфом Джулиани – доказывать, были ли махинации со стороны демократов в ходе голосования. Массовое голосование по почте возникло неслучайно: его поддержали в Конгрессе США, причём обе партии. Точно так они же отказались переносить дату выборов в связи с коронавирусом, на чём настаивал Трамп. Поэтому главному юристу действующего президента для пересчёта голосов или же непризнания досрочного голосования необходимо предоставить добротную доказательную базу.

Осложняет ситуацию тот факт, что Трамп потерял не только в Мичигане и в Висконсине, он теряет практически во всех спорных штатах. При любом раскладе – даже если демократы и фальсифицировали выборы – ему будет сложно убедить общество в этом, когда результат, что называется, будет на табло. Ведь если в двух штатах ещё можно пересчитать голоса или не засчитать часть бюллетеней, то во всех спорных штатах это будет сделать гораздо сложнее. Даже при наличии такого инструмента, как Верховный суд.

Тем временем мы не знаем, смогут ли удержать республиканцы власть в Сенате, да и в каких пропорциях. Это также повлияет на те решения, которые будет выносить Верховный суд, в котором грядут перемены в случае инаугурации Байдена.

Более того, я рискну предположить, что нынешняя очень странная ситуация произошло в том числе по причине того, что от Трампа отвернулась его же Республиканская партия. И если он уйдёт с поста президента, то это будет означать, что американская политическая элита более не захотела удерживать его у власти.

Уже курсируют различные слухи о том, что Трамп может досрочно объявить о своём втором сроке. Это его точно не сделает более легитимным. Как, впрочем, и победа в судах, если негативная для него избирательная и информационная тенденция продолжится. И если – это тоже очень важно – республиканцы признают победу за Байденом.

Фото: EPA/UPG Сторонники Байдена общаются на повышенных тонах со сторонникам Трампа возле избирательного участка в Хьюстоне, штат Техас, США, 3 ноября 2020 г.

Вопрос в том, как на всё это отреагирует улица, и можно ли будет вообще говорить о том, что любой из кандидатов, зашедший в последующем в Овальный кабинет сроком на четыре года, удержит Америку от – дай бог только политического – противостояния.

Обо всём этом мы не узнаем после подсчёта голосов. Это станет понятным сразу после того, как команды противников и те силы, которые за ними стоят, исчерпают возможности для переговоров относительно трансфера власти. И этот вопрос – на улицах или во властных кабинетах любого уровня – будут решать американцы, а не украинцы.

Вот почему говорить о чьей-то победе, в том числе и Байдена, до окончания всего процесса подсчёта голосов, завершения всех судебных прений и итогового голосования выборщиков, не имеет смысла. Демократия предполагает уважение к институциям. Так давайте их уважать.