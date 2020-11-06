Румунія вводить комендантську годину і закриває школи

Румунія запровадить загальнонаціональну комендантську годину і закриє всі школи на 30 днів з понеділка, 9 листопада.

Таке рішення уряд країни ухвалив після того, як кількість щоденних заражень коронавірусом подвоїлася за два тижні, передає Reuters.

Нові карантинні обмеження передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5.00. На час дії карантину також запроваджено обов’язкове носіння захисних масок на вулиці по всій Румунії.

"Ми маємо бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Румунія має найменш розвинену інфраструктуру охорони здоров’я в Європейському Союзі, і вона спостерігає один з найвищих показників смертності в східній частині блоку, зазначає видання.

У країні

протягом доби було підтверджено рекордних 9 714 випадків коронавірусу. Близько 1000 пацієнтів перебувають у реанімації, що вдвічі більше, ніж місяць тому.

З початку спалаху в кінці лютого в країні з 20 мільйонами людей від ковіду померло понад 7500 людей.