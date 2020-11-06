iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
ГоловнаСвіт

Румунія вводить комендантську годину і закриває школи

Нові обмеження діятимуть протягом місяця з 9 листопада.

Румунія вводить комендантську годину і закриває школи
Фото: EPA/UPG

Румунія запровадить загальнонаціональну комендантську годину і закриє всі школи на 30 днів з понеділка, 9 листопада.

Таке рішення уряд країни ухвалив після того, як кількість щоденних заражень коронавірусом подвоїлася за два тижні, передає Reuters.

Нові карантинні обмеження передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5.00. На час дії карантину також запроваджено обов’язкове носіння захисних масок на вулиці по всій Румунії.

"Ми маємо бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Румунія має найменш розвинену інфраструктуру охорони здоров’я в Європейському Союзі, і вона спостерігає один з найвищих показників смертності в східній частині блоку, зазначає видання.

У країні

протягом доби було підтверджено рекордних 9 714 випадків коронавірусу. Близько 1000 пацієнтів перебувають у реанімації, що вдвічі більше, ніж місяць тому.

З початку спалаху в кінці лютого в країні з 20 мільйонами людей від ковіду померло понад 7500 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також