В Одесі мобільний COVID-шпиталь можуть розгорнути на морвокзалі

Шпиталі розгорнуть, якщо лікарні другої та третьої хвиль будуть заповнені.

Одеська ОДА розглядає будівлі морвокзалу та санаторію ім. Чкалова як потенційні локації для розгортання резервного мобільного шпиталю для хворих на коронавірус.

Про це заявив на брифінгу тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА В'ячеслав Овечкін.

"Раніше фахівці вважали, що спорткомплекс "Олімпієць" може стати мобільним шпиталем для лікування інфікованих коронавірусом. Однак це рішення переглядається, з урахуванням недоліків цього комплексу. Можливо, такий шпиталь буде розгорнуто на базі будівлі санаторію ім. Чкалова чи морського вокзалу. Якщо лікарні другої та третьої хвиль будуть заповнені", - сказав Овечкін.

Він зазначив, що поки що в "Олімпійці" продовжують тренування спортсмени, жодні роботи з перепрофілювання тут не розпочато.

Своєю чергою директор департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва додала, що наразі перепрофільовано чи перебувають у стадії перепрофілювання низка медзакладів під лікування виключно хворих, вражених коронавірусом. Зокрема, обласний центр соціально значимих хвороб (розгортається 350 ліжок), обласний клінічний медичний центр (200), Чорноморська лікарня (140).

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я розпочинає розгортання мобільного шпиталю у Палаці спорту в Києві. За словами заступник міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, уже є попередні кошториси, які доопрацьовують.