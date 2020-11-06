У Збройних силах зафіксовано 19-ту смерть від COVID-19

У Збройних Силах України зафіксовано 19-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це інформує Командування Медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що військовослужбовець із Хмельницької області перебував на амбулаторному лікуванні за місцем проживання з приводу COVID-19, ускладненої лівобічною нижньодолевою вірусною пневмонією. Позитивний ПЛР-тест він отримав 5 жовтня. 28 жовтня після погіршення самопочуття звернувся до Хмельницького військового госпіталю, 30 жовтня було отримано повторний позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

31 жовтня стан пацієнта значно погіршився, інтенсивна терапія не дала результату. Працівник ЗСУ, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання.

За минулу добу в українській армії виявили ще 148 хворих на коронавірусну недугу. Станом на 10:00 6 листопада хворіє 2 030 військовослужбовців. Всього за час пандемії одужало 4 456 осіб.

Зараз на ізоляції перебуває 406 військовослужбовців.