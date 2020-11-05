Україна підписала з ВООЗ угоду про співпрацю

Через пандемію COVID-19 угоду підписали в режимі онлайн одночасно в Києві та Копенгагені.

Під час робочого візиту у Житомирську область

Уряд України затвердив дворічну угоду про співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ця Угода окреслює чітку "дорожню карту" нашої подальшої спільної роботи, зокрема, щодо розв’язання таких викликів сьогодення, як поки що надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз в Україні", - повідомив Степанов.

За його словами, через пандемію COVID-19 угоду підписали в режимі онлайн одночасно в Києві та Копенгагені.

Нагадаємо, раніше голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав не політизувати пандемію коронавірусу. Він також закликав світ робити все можливе, щоб захистити працівників охорони здоров'я.