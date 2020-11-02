Разумков закликав відповідально ставитися до коштів із фонду боротьби з COVID-19

"Є багато галузей, які потребують підтримки. Але давайте виставляти пріоритети".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав відповідально ставитись до коштів із фонду боротьби з COVID-19.

Під час Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп звернув увагу присутніх на темпи поширення коронавірусної хвороби та велику кількість інфікованих, яку було зафіксовано минулого тижня, інформує пресслужба парламенту.

"Звертаюся до народних депутатів України та до громадян - відповідально ставитися до себе, своєї роботи, близьких та суспільства. Саме масковий режим дозволяє дуже серйозно зменшити ту загрозу, яку несе коронавірусна інфекція", - відзначив голова парламенту.

За його словами, є багато галузей, які потребують підтримки.

"Але давайте виставляти пріоритети. У нас є медики, вчителі, військовослужбовці на сході України і правоохоронці", - сказав він.

Разумков додав, що на цьому тижні є пропозиція розглянути проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким має бути збільшено відповідальність за неносіння масок.

Крім того, голова Верховної Ради зауважив, що було звернення від представників депутатських фракцій та груп з проханням заслухати Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, оскільки ситуація із захворюваністю загострюється.

Раніше уряд дозволив використовувати бюджетні гроші фонду боротьби з COVID-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів.

Як повідомляли, законопроєкт щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Верховної Ради ще у липні. Проєкт передбачає, що за порушення правил носіння масок українців штрафуватимуть у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Як повідомляли, згідно з рішенням Кабміну, із 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19 35 млрд заплановано використати для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг. 27 жовтня у Мінфіні повідомили, що на будівництво і ремонт доріг використано 47% з виділених 35 млрд гривень.