Степанов просить депутатів посилити відповідальність за відсутність масок вже наступного тижня

Законопроєкт про відповідальність за недотримання протиепідемічних заходів уряд подав до Верховної Ради у липні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов просить народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, пише Українська правда.

Він нагадав, що законопроєкт щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Верховної Ради ще у липні.

Проєкт передбачає, що за порушення правил носіння масок українців штрафуватимуть у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

"Цей законопроєкт ще не розглянутий. Отже, я звернувся на цьому тижні до голови ВР Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроєкт, щоб він вступив у дію. Він нам дуже необхідний в цей час, коли в нас таке стрімке зростання COVID", – сказав Степанов.

Нагадаємо, Уряд Чехії знову зобов’язав мешканців носити маски у громадських місцях і надворі для протидії поширенню коронавірусу.

Директор Центрів з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд назвав маски "найважливішим засобом захисту громадського здоров’я, який ми маємо".

Під час слухань в комітеті Сенату США він наголосив на існуванні наукових доказів того, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції.