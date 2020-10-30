Україна все ще на шляху до найгіршого сценарію поширення COVID-19, – моделювання КШЕ

Досі збрігається небезпека того, що до кінця року від коронавірусу помруть 20 000 українців.

В Україні в 64 зі 117 опорних по коронавірусу лікарнях першої хвилі на 100% заповнені усі місця, відведені для пацієнтів з ковід.

У 12 інших лікарнях пацієнтів з коронавірусом госпіталізують у інші відділення. Україна все ще на шляху до найгіршого сценарію поширення COVID-19. Про це свідчать дані нового моделювання Київської школи економіки.

Зазначається, що усі області, крім Сумьскої, не контролюють спалахи захворюваності. Центрами активного спадаху коронавірусу станом на 29 жовтня є Луганська, Житомирська, Хмельницька і Кіровоградська. Цього тижня до них приєдналися чотири нових області — Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.

"Ситуація в Україні критична, адже жодна із областей не контролює розповсюдження коронавірусу. Кіровоградська область за два тижні перемістилася із зони контрольованого спалаху у зону активного спалаху. У Житомирській та Чернівецькій — найбільший приріст нових випадків за тиждень. Тільки Сумська область демонструє тенденцію до стабілізації", — коментує ситуацію в регіонах керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Разом з цим зростає навантаження на систему охорони здоров'я. За минулий тиждень 18 додаткових лікарень почали приймати хворих на COVID-19, але кількість лікарень з безпечним рівнем завантаження хворими зменшується. Цього тижня їх 55% (250 лікарень), а минулого їх було 68% (298 лікарень).

Київська школа економіки не змінила висновки щодо того, що до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти до 20 000 людей. Станом на сьогодні в Україні померли понад 7000.

Нагадаємо, що 15 жовтня Київська школа економіки оприлюднила результати моделювання, відповідно до яких до кінця року коронавірус забере до 20 000 життів українців. Також зазначалося, що уже з листопада в Україні можуть виявляти до 10 000 нових випадків.

Учора показник закхорюваності в Україні вперше перетнув позначку у 8000. Упродовж 29 жовтня лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.