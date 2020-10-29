​Уряд дозволив використовувати гроші з ковідного фонду на серіальний конкурс Мінкульту

Згідно з постановою, 100 млн гривень мають бути використані до кінця року.

Кабінет міністрів дозволив використовувати бюджетні гроші фонду боротьби з COVID-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

28 жовтня уряд схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до п.9 Порядку використання коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2".

"Документ, зокрема, дозволяє використовувати бюджетні кошти на покриття витрат на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн гривень, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, кошти мають бути використані до кінця року.

Міністр культури Олександр Ткаченко при цьому запевнив, що це - кошти на інституційну підтримку сфери культури, постраждалої в часи короновірусної кризи. Про нові чи додаткові кошти, за його словами, мова не йде.

"Учора Кабінет Міністрів підтримав ініційовану МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів. Звертаю увагу, що 100 млн гривень на проведення конкурсу, заплановано ще з літа, в рамках 1 млрд гривень інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, в кінці липня Мінкультури оголосило про пошук експертів на конкурс кіно- та телепроєктів патріотичного спрямування.

У 2018 році міністерство вже проводило конкурс патріотичних кінопроєктів, на який виділили 500 млн грн і в результаті якого фінансування отримали 69 проєктів – фільмів і серіалів.

Цьогоріч українське кіно фінансується також і Держкіно – на нього виділено 455 млн грн (плюс 50 млн додаткових із стабілізаційного фонду, про що повідомив міністр культури та інформаційної політики). На серіали цього року виділять 60 млн грн, близько 220 млн – на погашення заборгованостей по старих проєктах, 43 млн – на кінофестивалі і так далі. Детальніше читайте у статті LB.ua "Ми ділили апельсин. Як кіношники змагаються за державні гроші у 2020 році".

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