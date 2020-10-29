В Україні за добу госпіталізували майже тисячу хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу госпіталізували 976 людей з коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За добу захворіли 287 дітей і 363 медпрацівники. Було госпіталізовано 976 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 113 летальних випадків", - заявив голова МОЗ.

За його словами, за весь час пандемії захворіли 21 430 дітей і 22 650 медпрацівників.

Степанов зазначив, що за попередню добу загалом було здійснено 78 684 тестування на коронавірус, з них 47 162 методом ПЛР, а методом ІФА - 31 522.

"Отже, ми вже робимо 47 тисяч тестувань методом ПЛР... Ми ставили собі за мету на середину листопада вийти на 50 тисяч тестувань методом ПЛР, і ми вже майже дійшли до цієї цифри", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 7 342 нові випадки коронавірусу COVID-19. Одужали за добу 2 990 пацієнтів.

Учора Степанов заявляв, що з початку епідемії COVID-19 кількість ліжко-місць збільшено втричі. Максимальна кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у стаціонарах може становити 52 000.

27 жовтня у лікарнях Івано-Франківська були зайняті всі місця, призначені для хворих на коронавірус.

Раніше на селекторній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області. Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.