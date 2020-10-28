Степанов: З початку епідемії COVID-19 кількість ліжко-місць збільшено втричі

Максимальна кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у стаціонарах може становити 52 000.

Під час робочого візиту у Житомирську область

З початку епідемії Міністерство охорони здоров’я збільшило кількість ліжко-місць, готових для приймання хворих на коронавірус, з 12 000 до 40 000.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У квітні в Україні налічувалось близько 12 000 ліжок, теоретично готових до приймання хворих на COVID-19. Зараз ми довели цей показник майже до 40 000", - сказав Степанов.

За його словами, максимальна кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у стаціонарах може становити 52 000. Також міністр зазначив, що медична система України, як і будь-яка інша, має певні ресурсні обмеження - як щодо ліжкового фонду, так і щодо кількості підготовлених медичних працівників.

"Як би ми не готували цю систему та не збільшували кількість ліжок, цьому нарощуванню є певна межа, обумовлена самою медичною системою - вона не гумова. Межа як за кількістю ліжок, що ми можемо відвести під лікування цієї хвороби, так і щодо кількості медичних працівників", - зауважив очільник МОЗ.

Степанов також додав, що два тижні тому регіони отримали розпорядження перепрофілювати по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожній з областей під лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Це дасть змогу надавати медичну допомогу спеціалізовано хворим на COVID-19, які мають інші захворювання.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у лікарнях Івано-Франківська зайняті всі місця, призначені для хворих на коронавірус.

Раніше на селекторній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області. Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.