У ЗСУ минулої доби зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус

Усього в армії на COVID-19 хворіє 1390 осіб.

У Збройних силах України минулої доби ще 101 людина захворіла на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 101 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 25 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіє 1390 осіб.

Загалом за час пандемії одужало 3828 осіб, летальних випадків – 14.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 356 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 74 особи.

Нагадаємо, вчора в ЗСУ на коронавірус захворіли 83 людини.

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили 7 474 випадки коронавірусу. Одужали 3 306 пацієнтів, померли 165, що є рекордними показниками від початку епідемії.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що запровадження нових карантинних обмежень розглядатимуть у разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 за добу.

Наразі найвищий добовий показник - 7 517 нових випадків. Його зафіксовано станом на ранок 23 жовтня.