В лікарнях Івано-Франківська заповнені всі місця для хворих на коронавірус

У лікарнях Івано-Франківська зайняті всі місця, призначені для хворих на коронавірус.

Про це повідомила на оперативній нараді в міській раді Івано-Франківська начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко.

"Станом на ранок у наших лікарнях з пневмоніями та підозрами госпіталізовано 399 людей. У Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, у Першій міській лікарні – 134 людини. Тобто всі ліжка заповнені", - заявила Бойко.

Вона також повідомила, що за останню добу з пневмоніями доправили у дві лікарні 44 хворих. За вихідні в Івано-Франківській ОТГ коронавірус лабораторно підтвердили у 366 осіб, з них 350 є мешканцями Івано-Франківська.

Бойко зазначила, що госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, у медзакладах необхідно розгортати нові місця для хворих з підозрою на COVID-19 і не відмовляти людям, бо через цю ситуацію від них надходить багато скарг.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 2 799 пацієнтів.

Раніше на селекторній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області. Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.