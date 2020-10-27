У день виборів з дільниць госпіталізували 50 осіб, одна людина померла

Всього на дільниці було зареєстровано 250 викликів "швидкої".

У день місцевих виборів, 25 жовтня, з виборчих дільниць госпіталізували 50 людей, одна людина померла.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо".

"Зареєстровано 250 викликів "швидкої" до дільниць, 50 людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця до приїзду швидкої", - зазначив Ляшко.

Також він розповів про дотримання членами дільниць та виборцями протиепідемічних вимог.

"Загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм, прописаними у постанові Кабміну. Грубих порушень не було. Найчастіше порушення на виборчих дільницях - це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій", - наголосив головний санлікар.

На думку Ляшка, місцеві вибори не повинні призвести до сплеску коронавірусу.

Нагадаємо, у вересні Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств та військовими медиками розробили алгоритм проведення місцевих виборів в умовах карантину.

З 26 жовтня майже вся Україна знаходиться у помаранчевій або червоній епідемічній зоні.