У Києві ще 525 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 525 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 887. Захворіли:

301 жінка віком від 19 до 88 років

190 чоловіків віком від 19 до 83 років

14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли також 17 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

7 хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 706 киян. Одужали за минулу добу 176 людей. Усього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, вчора в Києві зафіксували 308 нових випадків захворювання на коронавірус.

В Україні за добу зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 2 799 пацієнтів.

Раніше на селекторній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області. Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.