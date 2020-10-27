У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві ще 525 людей захворіли на коронавірус

7 людей померли, 176 одужали.

У Києві ще 525 людей захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Києві минулої доби зафіксували ще 525 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 887. Захворіли:

  • 301 жінка віком від 19 до 88 років
  • 190 чоловіків віком від 19 до 83 років
  • 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли також 17 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

7 хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 706 киян. Одужали за минулу добу 176 людей. Усього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, вчора в Києві зафіксували 308 нових випадків захворювання на коронавірус.

В Україні за добу зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 2 799 пацієнтів.

Раніше на селекторній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області. Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також