Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
ГоловнаСвіт

​Словаччина пом’якшила умови пересування громадян із негативним тестом на коронавірус

Днями в країні проведуть загальнонаціональне тестування населення.

​Словаччина пом’якшила умови пересування громадян із негативним тестом на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Уряд Словаччини продовжив дію карантинних обмежень на вільне пересування до 8 листопада, але громадяни з негативним тестом на коронавірус матимуть відносну свободу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ігор Матович, повідомляє Aktuality.

"Вони зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест... Для людей, які мають сертифікат про тестування з негативним результатом, життя повертається до того стану, який був минулої п’ятниці", - пояснив Матович.

За словами прем'єра, для людей без сертифікатів про негативний тест будуть передбачені винятки, такі як поїздка на похорон, одруження, хрещення або догляд за близькою людиною. Вони також мають право купувати продукти чи ліки.

Нагадаємо, на початку жовтня в Словаччині ввели режим надзвичайної ситуації. Різке зростання кількості інфікованих ковідом упродовж останніх трьох діб змусило уряд Словаччини залучити військових для допомоги медикам і запровадити суворіші карантинні обмеження.

31 жовтня - 1 листопада Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус. Його пройдуть усі жителі країни віком від 10 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також