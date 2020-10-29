​Словаччина пом’якшила умови пересування громадян із негативним тестом на коронавірус

Уряд Словаччини продовжив дію карантинних обмежень на вільне пересування до 8 листопада, але громадяни з негативним тестом на коронавірус матимуть відносну свободу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ігор Матович, повідомляє Aktuality.

"Вони зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест... Для людей, які мають сертифікат про тестування з негативним результатом, життя повертається до того стану, який був минулої п’ятниці", - пояснив Матович.

За словами прем'єра, для людей без сертифікатів про негативний тест будуть передбачені винятки, такі як поїздка на похорон, одруження, хрещення або догляд за близькою людиною. Вони також мають право купувати продукти чи ліки.

Нагадаємо, на початку жовтня в Словаччині ввели режим надзвичайної ситуації. Різке зростання кількості інфікованих ковідом упродовж останніх трьох діб змусило уряд Словаччини залучити військових для допомоги медикам і запровадити суворіші карантинні обмеження.

31 жовтня - 1 листопада Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус. Його пройдуть усі жителі країни віком від 10 років.