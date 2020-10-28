У Франції запроваджують жорсткий карантин

Нові обмеження запровадять в ніч з четверга на п'ятницю, 30 жовтня, вони триватимуть мінімум до 1 грудня.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження карантину по всій країні терміном на 1 місяць через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Radio France.

Винятки у карантинних обмеженнях можуть бути зроблені лише в заморських територіях Франції.

Нові обмеження будуть введені в дію в ніч з четверга на п'ятницю, 30 жовтня, і триватимуть мінімум до 1 грудня.

На час карантину для виходу з дому потрібно буде мати при собі спеціальний документ. Виходити з дому можна буде тільки для поїздки на роботу, до лікаря, для допомоги близькій людині або для прогулянки біля будинку.

Ресторани і бари будуть закриті, школи при цьому продовжать працювати. Студентів переведуть на дистанційне навчання, максимально число людей повинні будуть перейти на віддалену роботу.

Востаннє жорсткі карантинні обмеження у Франції діяли навесні цього року.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Іспанії оголосив про стан тривоги у столиці країни - автономній спільноті Мадрид - терміном на 15 днів.