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У Франції запроваджують жорсткий карантин

Нові обмеження запровадять в ніч з четверга на п'ятницю, 30 жовтня, вони триватимуть мінімум до 1 грудня.

У Франції запроваджують жорсткий карантин
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження карантину по всій країні терміном на 1 місяць через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Radio France.

Винятки у карантинних обмеженнях можуть бути зроблені лише в заморських територіях Франції. 

Нові обмеження будуть введені в дію в ніч з четверга на п'ятницю, 30 жовтня, і триватимуть мінімум до 1 грудня.

На час карантину для виходу з дому потрібно буде мати при собі спеціальний документ. Виходити з дому можна буде тільки для поїздки на роботу, до лікаря, для допомоги близькій людині або для прогулянки біля будинку.

Ресторани і бари будуть закриті, школи при цьому продовжать працювати. Студентів переведуть на дистанційне навчання, максимально число людей повинні будуть перейти на віддалену роботу.

Востаннє жорсткі карантинні обмеження у Франції діяли навесні цього року.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Іспанії оголосив про стан тривоги у столиці країни - автономній спільноті Мадрид - терміном на 15 днів.

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