Керівників Facebook, Twitter і Google викликали до Сенату США

Керівники Facebook, Twitter і Google 28 жовтня свідчитимуть на слуханнях у Сенаті США. Сенатори-республіканці вважають, що соціальні платформи, керовані технологічними гігантами, мають антиконсервативний ухил, передає Радіо Свобода.

Критика з боку республіканців та президента США Дональда Трампа стала гучнішою минулого тижня, коли Facebook і Twitter обмежили поширення неперевіреної публікації видання New York Post про кандидата в президенти від демократів Джо Байдена.

У цій публікації, яку не підтвердили інші інформаційні ресурси, цитуються неперевірені електронні листи від сина колишнього віцепрезидента, Гантера Байдена, коли він був членом правління української енергетичної фірми Burisma.

Трамп звинуватив соціальні мережі в спробі не допустити поширення цих повідомлень. Facebook і Twitter відкинули звинувачення в упередженості.

Очікується, що слухання також охоплюватимуть пропозиції щодо перегляду правового захисту висловлювань в інтернеті.

Як повідомляли, Facebook видалив сторінку народного депутата Андрія Деркача, проти якого Міністерство фінансів США у вересні запровадило санкції за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах в 2020 році.