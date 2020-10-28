Після дзвінка Помпео Лукашенкові заарештованого в Білорусі американського політтехнолога відпустили

Американський політтехнолог білоруського походження Віталій Шкляров, якого було затримано за нібито співпрацю з білоруською опозицією, виїхав з Білорусі. Про звільнення Шклярова особисто просив держсекретар США Майк Помпео.

Про це повідомив адвокат політв'язня Антон Гашинський, пише TUT.by.

За словами захисника, Шкляров все ще перебуває під слідством і має підписку про нерозголошення.

Зараз Віталій поїхав до своєї сім'ї, де планує перебувати до одужання після зараження коронавірусом. Однак, пізніше все ж планує повернутися до Мінська, оскільки в одній із лікарень міста перебуває його мати.

25 жовтня держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він закликав звільнити громадянина США Віталія Шклярова і підтримав білоруську опозицію.

Політтехнолог Віталій Шкляров має білоруське коріння, є громадянином Сполучених Штатів. Його затримали в Гомелі 29 липня - напередодні виборів президента, які пройшли 9 серпня.

Звідти Шклярова доставили до Мінська, де йому пред'явили звинувачення в організації заворушень.

Його відправили в СІЗО. За словами адвоката, за участі Шклярова проводили допити, очні ставки та інші слідчі дії. Сам Шкляров свою провину заперечував і згодом неодноразово скаржився на "нестерпні умови" утримання в слідчому ізоляторі. Затримання пов'язував зі своїми публікаціями про Білорусь у різних ЗМІ.

10 жовтня Лукашенко зустрівся в СІЗО з заарештованими білоруськими опозиціонерами, серед яких був і Шкляров.

Наступного дня після цієї зустрічі двох опозиціонерів - координатора опозиційного штабу Віктора Бабарико Юрія Воскресенського і директора ІТ-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича - відпустили з СІЗО. 19 жовтня з ізолятора вийшов також Шкляров. Наступного дня йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Шкляров як політтехнолог в різний час працював зі штабами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього президента США Барака Обами, кандидата в президенти США Берні Сандерса, а також ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова і телеведучої Ксенії Собчак, яка висувалася на вибори президента Росії.

За даними DW, Шкляров одружений на співробітниці Держдепартаменту США і, за словами людей з його оточення, готувався переїхати в Україну - на нове місце роботи дружини.