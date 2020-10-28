Ердоган подав до суду на Charlie Hebdo

У кримінальній скарзі особливо виділені керівництво журналу і карикатурист.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав кримінальну скаргу на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo через карикатуру з його зображенням.

Про це повідомляє Anadolu.

Скаргу подав адвокат прокуратури Анкари. В документі особливо виділені керівництво журналу і карикатурист. Відзначається, що образливий контент є "кримінальним наклепом", який "не підпадає під дію свободи слова".

Прокуратура Анкари почала кримінальне розслідування щодо керівництва Charlie Hebdo за образу президента, що є правопорушенням згідно з турецькими законами.

Нагадаємо, в Туреччині назвали карикатури Charlie Hebdo на Ердогана "культурним расизмом". Публікацію засудили віцепрезидент Туреччини та прессекретар Ердогана.

Сатиричний журнал розмістив на обкладинці номеру карикатуру на турецького президента та зображення жінки в парнаджі з оголеними сідницями та тацею з алкоголем.

Напередодні Еммануель Макрон заявив про необхідність боротьби з "радикальним ісламом". Така заява пролунала після жорстокого вбивства шкільного вчителя ісламістським радикалом в околицях Парижа. У відповідь на слова Макрона Реджеп Тайіп Ердоган порадив тому перевірити психічне здоров'я. Після цього Париж відкликав свого посла з Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган в неділю знову публічно висловився про французького колегу Еммануеля Макрона.

27 жовтня Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав громадян країни бойкотувати французькі товари.