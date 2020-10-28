Понад 71 млн людей достроково проголосували на виборах президента США

Це більш ніж половина всіх голосів, відданих на президентських виборах у 2016 році.

Понад 71 млн американців віддали свої голоси на президентських виборах в США ще до офіційного дня виборів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані United States Elections Project.

"Це більш ніж половина всіх голосів, відданих на президентських виборах у 2016 році". - йдеться в повідомленні.

Понад 47 млн виборців відправили свої голоси поштою, а понад 23 млн проголосували на виборчих дільницях. Як правило, поштою активніше голосують демократи, а республіканці воліють віддавати свої голоси особисто.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. За президентське крісло боротимуться чинний лідер країни Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.

24 жовтня президент США Дональд Трамп достроково проголосував на президентських виборах у своєму рідному штаті Флорида.

Сьогодні невідомі зламали сайт виборчого штабу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Роботу ресурсу вдалося відновити.