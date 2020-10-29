Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
ГоловнаСвіт

"50 на 50": у Сенаті США оцінили шанси республіканців втратити парламентську більшість

На сьогодні шанси демократів на отримання контролю над Сенатом складають 75%.

"50 на 50": у Сенаті США оцінили шанси республіканців втратити парламентську більшість
Фото: EPA/UPG

Лідер більшості в американському парламенті Мітч Макконнелл оцінює шанси Республіканської партії зберегти контроль над Сенатом за підсумками парламентських виборів як "50 на 50".

Про це повідомляє The Hill.

"Шанси 50 на 50. У нас багато вразливостей", - сказав МакКоннелл.

МакКоннелл раніше попереджав, що, на його думку, республіканців чекає важка боротьба за збереження своєї більшості в Сенаті, оскільки вони захищають 23 місця в порівнянні з 12 місцями у демократів.

У 2014 році Республіканська партія встановила контроль над Сенатом. Хоча в 2018 році пройшли чергові парламентські вибори, демократам не вдалося отримати контроль над Сенатом. У 2020 році у них набагато більше шансів домогтися цього.

Згідно з опитуваннями громадської думки, шанси республіканців зберегти контроль над Сенатом невеликі.

Представники Конгресу від Республіканської партії, такі як Сьюзан Коллінз, Том Тілліс, Джоні Ернст, Корі Гарднер і Марта МакСаллі, з високою ймовірністю втратять свої місця в Сенаті.

За даними американських ЗМІ, на сьогодні шанси демократів на отримання контролю над Сенатом складають 75%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також