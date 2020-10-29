"50 на 50": у Сенаті США оцінили шанси республіканців втратити парламентську більшість

На сьогодні шанси демократів на отримання контролю над Сенатом складають 75%.

Лідер більшості в американському парламенті Мітч Макконнелл оцінює шанси Республіканської партії зберегти контроль над Сенатом за підсумками парламентських виборів як "50 на 50".

Про це повідомляє The Hill.

"Шанси 50 на 50. У нас багато вразливостей", - сказав МакКоннелл.

МакКоннелл раніше попереджав, що, на його думку, республіканців чекає важка боротьба за збереження своєї більшості в Сенаті, оскільки вони захищають 23 місця в порівнянні з 12 місцями у демократів.

У 2014 році Республіканська партія встановила контроль над Сенатом. Хоча в 2018 році пройшли чергові парламентські вибори, демократам не вдалося отримати контроль над Сенатом. У 2020 році у них набагато більше шансів домогтися цього.

Згідно з опитуваннями громадської думки, шанси республіканців зберегти контроль над Сенатом невеликі.

Представники Конгресу від Республіканської партії, такі як Сьюзан Коллінз, Том Тілліс, Джоні Ернст, Корі Гарднер і Марта МакСаллі, з високою ймовірністю втратять свої місця в Сенаті.

За даними американських ЗМІ, на сьогодні шанси демократів на отримання контролю над Сенатом складають 75%.