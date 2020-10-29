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За добу в Україні зафіксували 7 342 нові випадки COVID-19

Подолали хворобу 2 990 пацієнтів.

За добу в Україні зафіксували 7 342 нові випадки COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

В Україні за минулу добу зафіксовано 7 342 нові випадки коронавірусу COVID-19. Одужали за добу 2 990 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього станом на ранок 29 жовтня в країні - 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних.

151 632 пацієнти одужали. 

Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 9 899 випадків;
  • Волинська область - 13 089 випадків;
  • Дніпропетровська область - 14 301 випадок;
  • Донецька область - 9 177 випадків;
  • Житомирська область - 13 518 випадків;
  • Закарпатська область - 13 842 випадки;
  • Запорізька область - 9 211 випадків;
  • Івано-Франківська область - 19 596 випадків;
  • Кіровоградська область - 2 308 випадків;
  • м. Київ - 36 027 випадків;
  • Київська область - 15 780 випадків;
  • Львівська область - 28 889 випадків;
  • Луганська область - 3 482 випадки;
  • Миколаївська область - 7 450 випадків;
  • Одеська область - 23 623 випадки;
  • Полтавська область - 8 930 випадків;
  • Рівненська область - 18 518 випадків;
  • Сумська область - 11 238 випадків;
  • Тернопільська область - 20 111 випадків;
  • Харківська область - 35 016 випадків;
  • Херсонська область - 3 616 випадків;
  • Хмельницька область - 14 706 випадків;
  • Чернівецька область - 20 906 випадків;
  • Черкаська область - 8 735 випадків;
  • Чернігівська область - 8 449 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу по всій Україні до 31 грудня 2020 року. Також в Україні до 31 грудня діє адаптивний карантин. Відповідно до останнього карантинного зонування, з 26 жовтня червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

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