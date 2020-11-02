Денісова вимагає від РФ припинити катування українського політв’язня Шумкова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової вжити термінових заходів для припинення катування українського політв’язня Олександра Шумкова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Про це українська омбудсман написала у фейсбуці.

"Повідомлення від рідних щодо завдання тілесних ушкоджень українському політв'язню Олександру Шумкову викликало тривогу та занепокоєння за його життя. Обставини, за яких співробітник ФКУ ВК4 УФСВП РФ у Тверській області наніс фізичну та психологічну шкоду життя і здоров'ю Олександру, - невідомі", - зазначила Денісова.

Омбудсман наголосила, що таке поводження працівників установи виконання покарань є нічим іншим, як катуванням та жорстоким поводженням з в'язнями, що є грубим порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів реагування, а саме: припинити катування громадянина України, провести ретельне розслідування обставин кричущого порушення прав на життя та особисту безпеку, а також забезпечити надання відповідної медичної допомоги", - зазначила Денісова.

Також омбудсман просить представників міжнародних правозахисних організацій відреагувати на порушення прав незаконно утримуваного на території РФ громадянина України Шумкова та сприяти його особистій безпеці і поверненню додому після закінчення терміну ув'язнення.

Нагадаємо, Шумкова викрали в Україні й затримали в Росії 6 вересня 2017 року. У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив його до чотирьох років загального режиму за членство в "Правому секторі".

Він був охоронцем Дмитра Яроша з листопада 2013 по листопад 2014 року.

Після відходу з "Правого сектору" Шумков вступив за контрактом в 11 бригаду армійської авіації сухопутних військ, де почав служити в Херсонській області.

17 серпня 2017 року він не повернувся з військової служби додому.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що ФСБ Росії погрожує Шумкову вбивством.

1 листопада рідні політв’язня повідомили, що Шумкова побили у російській колонії. Вони вважають, що що через наближення дати звільнення провокації проти Олександра Шумкова почастішають.