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24-річний В’ячеслав Оверченко потребує допомоги у лікуванні онкології

Йому необхідно щомісяця 100 тисяч гривень на терапію.

24-річний В’ячеслав Оверченко потребує допомоги у лікуванні онкології
Славік з мамою, татом і молодшими сестрою та братом
Фото: надано мамою Славіка

В’ячеславу Оверченку 24 роки, він родом з невеличкого міста Енергодар. Чотири роки тому у нього виявили онкологію — рак підшлункової залози. Цього року, навесні під час карантину, після тривалого лікування, у В’ячеслава стався рецедив. Історію В’ячеслава ми розповідали в тексті «Онкопацієнти на карантині: як лікувати рак у ковідному безладі».

Наразі йому потрібна імунотерапія, яка коштує близько 100 тисяч гривень на місяць. Лікування триватиме рік, тобто загалом необхідно понад мільйон гривень. 

У В’ячеслава є мама, тато, а також молодші сестра та брат. Родина не взмозі покрити лікування повністю за власний кошт.

Чотири роки тому Славік узяв академічну відпустку в університеті через рак, і з року в рік подовжує її. Він має шанс повернутися на навчання восени 2021-го, але для того, щоб це трапилося, потребує коштів на імунотерапію, і ми можемо йому допомогти їх зібрати: 

РЕКВІЗИТИ

Карта Приватбанку (мама): Оверченко Наталія Олексіївна 5168 7574 0657 9559 

Картка Монобанку: Оверченко В’ячеслав 5375 4141 0680 7380

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців
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