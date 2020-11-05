60% госпіталізованих із COVID-19 на Київщині перебувають на кисневій підтримці

У лікарнях Київської області на кисневій підтримці перебувають 706 пацієнтів із COVID-19. Це 60% від загальної кількості людей, які лікуються на стаціонарах. Із них – 34 хворих підключені до апаратів ШВЛ.

Про це інформує пресслужба Київської ОДА.

Як повідомив очільник ОДА Василь Володін, у госпітальних базах Київщини зараз більше половини інфекційних ліжок забезпечені киснем. Наступного тижня планують підключити ще 220, а впродовж листопада - 651. Таким чином одночасно отримувати кисень зможуть 1595 пацієнтів.

"Якщо на початку епідемії мали лише 57 точок доступу до кисню, то зараз їх 969. Мережу розширюємо щотижня", - зазначив Василь Володін.

За даними МОЗ, упродовж минулої доби на Київщині виявили 411 нового хворого на ковід, 226 пацієнтів з коронавірусом одужали, 19 - померли. Загалом від початку пандемії в області зафіксовано 18 329 інфікованих, понад 8,5 тис. досі хворіють.

В Україні наразі киснем забезпечено майже 20 тисяч ліжок.