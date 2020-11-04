Віктор Ляшко прокоментував шанси Феофанії та Виставкового центру приймати ковідних хворих

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливе перепрофілювання Феофанії під лікування ковіду.
За його словами, остаточне рішення щодо перепрофілювання Феофанії ще не прийняте. Про це він розповів у коментарі LB.ua.
“Обговорюються зараз всі лікарні, всі санаторії, а також додаткове розгортання госпіталів за межами закладів охорони здоров’я, - каже Віктор Ляшко. - Оцінюються всі потенційні ризики і можливості. Простого рішення немає. Так само було з закладами Академії медичних наук. Спочатку ми їх розглядали як додаткові місця для розширення саме для госпіталізації хворих на ковід. В подальшому, коли продивилися їхню матеріально-технічну базу та базу лікарень міста Києва, було прийнято рішення, що краще перепрофільовувати лікарні, які вже мають відділення з ковідом, багатопрофільні. А в заклади Академії медичних наук переводити інших хворих: в інститут Стражеско - серцевих, у Шалімова - хірургічних і т.д.”.
Він також повідомив, що місто Київ зараз змінює маршрути пацієнтів: “Екстренка вже не буде везти пацієнтів у 17-ту лікарню, наприклад, а буде везти в заклад Академії медичних наук, залежно від профілю захворювання. Аналогічно і з Феофанією - зараз вирішуємо, чи будемо перенаправляти туди соматичних хворих, чи будемо її перепрофільовувати під ковід”.
Також розглядається варіант розміщення ковідних хворих поза медичними закладами.
“Палаци спорту, виставкові центри, автомобільні центри - розглядаємо місця, де є опалення, каналізація, водопостачання і площа, де можна розгорнути додаткові ліжка. Місто Київ подало до МОЗу три можливі локації (раніше повідомлялося, що це Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр - LB.ua), але вони ще продовжують перемовини. Щоб використовувати ці локації, міська влада має підписати з ними договори на оренду. Локація буде прив’язана до юридичної особи, яка має ліцензію на надання медичної допомоги. Наприклад, Олександрівська лікарня або 17-та лікарня міста Києва”. Фінансування від НСЗУ в такому випадку буде отримувати той заклад, за яким буде закріплена локація. Ці гроші будуть йти на зарплати медиків, харчування пацієнтів та закупівлю лікарських засобів.
Але для підписання договору з НСЗУ спочатку потрібно буде сформувати додаткові медичні бригади, які працюватимуть на локації. Віктор Ляшко каже, що відповідно до розрахунків, на 500 ліжок потрібно 9 медичних бригад. Їхня підготовка потребує часу, тому госпіталізація хворих на ковід у мобільні госпіталі - це питання не найближчого часу.
“Ми проводимо мобілізацію лікарів, інтернів і студентів. Є лікарі з лікарень, які зараз зупинили свою роботу та планові госпіталізації і які готові працювати з ковідними хворими за межами своїх закладів. Таких лікарів було на ранок 160. Вони поїдуть по контракту працювати в інші лікарні, але за ними зберігатимуться їхні робочі місця”.
Тим часом МОЗ разом з ДП “Медичні закупівлі” працює над табелем оснащення для додаткових локацій. “Вже складено кошторис, - каже Ляшко. - Цей кошторис у субвенції буде переданий в першу чергу Київській, Донецькій та Одеській обласним адміністраціям, далі будемо підключати інші області залежно від заповненості ліжок. Орієнтовно на обладнання одного мобільного госпіталю потрібно 23 млн грн".
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