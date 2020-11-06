Епідемія коронавірусу дедалі швидше поширюється в світі. В Україні станом на початок листопада з початку пандемії COVID-19 виявили уже понад 420 000 випадків інфікування. За допомогою яких тестів діагностують COVID-19, яке їхнє призначення, термін виконання і де можна зробити в Україні.

Різновиди тестів: який обрати

Інфікування коронавірусом або імунітет до нього у людини виявляють за допомогою кількох різновидів тестів. Це – ПЛР-тести, ІФА-тести на антитіла IgA, IgG, IgM, і швидкі тести на антиген COVID-19, результати яких отримують упродовж 15-30 хвилин.

Обираючи тест на COVID-19, враховують низку чинників: характерна симптоматика, тісний контакт із хворим з підтвердженим діагнозом, а також доступність самого тестування: швидкість та надійність отримання результатів, вартість дослідження.

У перші шість місяців епідемії в Україні ПЛР-тест був єдиним для встановлення офіційного діагнозу на COVID-19 і вважався найнадійнішим, то останні два місяці він не є безальтернативним тестом для постановки відповідного діагнозу, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За світовою статистикою виявилося, що до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі COVID-19, що пов'язано з особливостями цього типу тестування та фізіологічними особливостями людей.

В. о. гендиректора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін серед недоліків ПЛР-тестів виділив похибки досліджень, їх вартість і значну тривалість отримання результатів.

Швидкі тести на антиген COVID-19 у світі та Укранїі

Використання швиких тестів на антиген COVID-19 має сприяти вирішенню цих проблем.

Специфіка нового тесту полягає у виявлені саме антигену вірусу, що викликає COVID-19. Визначення відбувається по мазку із задньої стінки носоглотки. Тобто вірус можливо ідентифікувати на найбільш ранніх стадіях, коли він знаходиться ще лише на слизових оболонках людини. При цьому завдяки простоті процедури проведення, його результати стають доступними за 15-30 хвилин.

ВООЗ рекомендувала усім країнам світу активно використовувати швидкі тести на антиген COVID-19, щоб охопити тестуванням якомога більше людей, серед яких зокрема хворих на ранніх стадіях та безсимптомних хворих.

Їх масово проводять у США. Європейська комісія виділила 100 мільйонів євро на експрес-тести на антигени для країн ЄС.

В Україні таке тестування запровадили на початку жовтня. Першими в Україні швидкі тести на антиген COVID-19 почали проводити у Першій медичній соціальній лабораторії «Ескулаб».

Тест на виявлення антигену COVID-19 по мазку із задньої стінки носоглотки – це лабораторний інструмент для ранньої діагностики інфікування. Він – клінічно валідований, має високу специфічність (99,68%) та чутливість до коронавірусу та дає швидке отримання результату від моменту збору матеріалу.

Переваги швидких тестів на антиген COVID-19

Цей тест дає можливість оперативно провести діагностику в групах з високою клінічною ймовірністю інфекції, швидко реагувати на можливі спалахи захворюваності в робочих колективах, школах, будинках для людей похилого віку, для моніторингу захворюваності серед медичних працівників.

«Головна перевага експрес-тесту на виявлення антигену COVID-19, специфічність якого складає 99,68%, а діагностична специфічність – 96,52%, – це швидкість отримання результату. Уявіть ситуацію, у людини закладений ніс, болить голова і треба дізнатися, це – звичайна застуда чи коронавірус? Новий тест доцільно застосовувати при ознаках ГРВІ, вірусної пневмонії, для виключення інфікованості коронавірусом. За 15 хвилин людина знає свій результат і що їй робити далі: самоізольовуватися чи повертатися до активного життя», – прокоментував комерційний директор ПМСЛ «Ескулаб» Денис Мельник.

За його інформацією, нові тест-системи себе добре зарекомендували, ми використовуємо тести відомого виробника – компанії SD BIOSENSOR, INC.

«З тої практики, яку ми уже маємо: у разі негативного результату тесту можна бути впевненим, що людина не хворіє на коронавірусну інфекцію. Якщо ж тест показує наявність антигену, ми рекомендуємо пройти ПЛР-дослідження. Завдяки швидкості, простоті проведення, а також доступній ціні тестів на антиген коронавірусу – 800 грн., це – на сьогодні оптимальний метод контролю власного здоров’я та близьких в умовах триваючої епідемії», – резюмував Денис Мельник.