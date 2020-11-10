​Число заражень COVID-19 у світі перевищило 50 млн

Упродовж останньої доби у світі коронавірусну інфекцію підтвердили у 677 806 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі сягнула 50 266 033.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Країнами з найбільшою кількістю інфікувань є США (9,7 млн), Індія (8,5 млн), Бразилія (5,6 млн), Росія та Франція (по 1,7 млн).

За даними сайту Worldometer, Україна перебуває на 20 місці у світі та на 9-му у Європі.

Протягом доби у світі померло 8311 пацієнтів, а загалом від початку пандемії - понад 1,25 млн.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.