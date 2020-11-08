У Португалії вводять комендатську годину для стримання ковіду

Завтра у Португалії введуть комендантську годину для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції.
Про це пише uk.reuters.com з посиланням на заяву Прем’єра Португалії Антоніо Косту.
Влада має бути впевнена, що зробила все можливе для стримання ковіду, зазначив Коста. В іншому випадку доведеться ввести більш жорсткіші обмеження.
Нічну комендантську годину – з 11 вечора до 5 ранку запровадять у 121 з 308 муніципалітетів, у тому числі у Лісабоні та Порту. На нічних працівників режим розповсюджуватися не буде.
Водночас у всій країні запроваджено 15-денний надзвичайний стан.
Низка торгових точок закриються, але ресторани зможуть працювати на виніс.
У Португалії з населенням трохи більше аніж 10 мільйонів людей рівень захворюваності на коронавірус відносно низький. Однак вчора у країні зафіксували 6 640 нових випадків ковіду – найбільше з початку епідемії.
Нагадаємо, рух громадян у вечірній час обмежать і в найбільших містах Грузії.
Зокрема, в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00.
Заборонять і піші прогулянки, і поїздки в громадському транспорті та власними автомобілями.