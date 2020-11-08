У Португалії вводять комендатську годину для стримання ковіду

Комендантську годину запровадять у 121 з 308 муніципалітетів, у тому числі у Лісабоні та Порту.

Завтра у Португалії введуть комендантську годину для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції.

Про це пише uk.reuters.com з посиланням на заяву Прем’єра Португалії Антоніо Косту.

Влада має бути впевнена, що зробила все можливе для стримання ковіду, зазначив Коста. В іншому випадку доведеться ввести більш жорсткіші обмеження.

Нічну комендантську годину – з 11 вечора до 5 ранку запровадять у 121 з 308 муніципалітетів, у тому числі у Лісабоні та Порту. На нічних працівників режим розповсюджуватися не буде.

Водночас у всій країні запроваджено 15-денний надзвичайний стан.

Низка торгових точок закриються, але ресторани зможуть працювати на виніс.

У Португалії з населенням трохи більше аніж 10 мільйонів людей рівень захворюваності на коронавірус відносно низький. Однак вчора у країні зафіксували 6 640 нових випадків ковіду – найбільше з початку епідемії.

Нагадаємо, рух громадян у вечірній час обмежать і в найбільших містах Грузії.

Зокрема, в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00.

Заборонять і піші прогулянки, і поїздки в громадському транспорті та власними автомобілями.