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Алієв: “Азербайджанська армія звільнила місто Шуша від вірменської окупації”

Шуша — одне з ключових міст Нагірного Карабаху.

Алієв: “Азербайджанська армія звільнила місто Шуша від вірменської окупації”
Фото: скріншот

Азербайджанська армія взяла під контроль місто Шуша.

Про це заявив Президент Азербайджану Ільхам Алієв у відеозверненні, пише 1news.az.

“З почуттям великої гордості оголошую, що місто Шуша звільнений від окупації. Шуша - наша! Карабах - це Азербайджан!”, – заяви він.

Азербайджанське місто Шуша було окуповане вірменськими збройними силами 8 травня 1992 року. 

У результаті окупації Шуша і 30 сіл району були зруйновані, загинули 195 мирних жителів, 165 отримали поранення, 58 пропали без вісті, понад 24 тисяч осіб зазнали етнічних чисток.

Зазначимо, Шуша, стародавня столиця Нагірного Карабаху, – ключове стратегічне місце, що знаходиться безпосередньо поруч до нинішньої столиці НКР, міста Степанакерт. Це також ключова висота, з якої місто добре прострілюється.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані

У жовтні Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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