Президент США також заявив про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера виборчих перегонів у Пенсильванії та інших штатах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що виграв вибори з великим відривом.

Про це він написав у Twitter.

"Я виграв ці вибори, з великим відривом", - заявив президент США.

Цей запис Twitter позначив як сумнівний.

Трамп також повідомив про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера виборчих перегонів у Пенсильванії та інших штатах.

"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, в день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід зазначити, що сотні тисяч голосів були незаконно не допущені до підрахунку", - написав президент США.

За його словами, це змінило результати голосування у багатьох штатах, де він спочатку лідирував.

"Погані речі відбувалися в ті години, коли юридична прозорість була грубо заборонена. Заблоковані тракторами двері і вікна були закриті товстим картоном, щоб спостерігачі не могли заглянути в кімнати для підрахунку. Всередині творилося щось погане. Відбулися великі зміни", - додав Трамп.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у штаті Джорджія, де кандидат від Демократичної партії США Джо Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа, перераховуватимуть голоси.

Раніше повідомляли, що Байден випередив Трампа у Пенсильванії. Трамп не може бути переобраний, якщо він не набере 20 голосів виборців у цьому штаті.

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден.

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.