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У Харкові обстріляли Почесне консульство Азербайджану

Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках.

Фото: сайт Консульства

У Харкові обстріляли Почесне консульство Азербайджанської Республіки.

Про це інформує сайт Консульства.

“Сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі (з 6 на 7 листопада) було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки у м. Харків за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7”, – йдеться у повідомленні.

У Консульстві повідомили про 6 пострілів, пробито вікна і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає.

Фото: сайт Консульства

“Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником”, – додали у Консульстві. 

За фактом обстрілу порушено кримінальну справу. Поліцейські Київського мікрорайону Харкова ведуть розслідування.

Нагадаємо, у жовтні в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України.

Консульський округ у місті Шемахи буде охоплювати Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський і Шемахинський райони.

На посаду почесного консула України в місті Шемахи призначено Мехралі Гасимова.

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