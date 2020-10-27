В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України

Консульський округ у місті Шемахи буде охоплювати шість районів.

У приміщенні посольства України в Азербайджані у вівторок відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України в місті Шемахи.

Про це повідомила пресслужба посольства.

"Під час церемонії посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в м. Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент і вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов'язки почесного консула України в місті Шемахи", - йдеться в повідомленні.

Консульський округ у місті Шемахи буде охоплювати Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський і Шемахинський райони.

"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами і створює сприятливі умови для подальшого розширення торговельно-економічних, культурно-гуманітарних і регіональних зв'язків між нашими державами", - зазначили в українському посольстві.

Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки. Азербайджан визначено в ній як одного зі стратегічних партнерів.

Стратегія визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів та забезпечення нацбезпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

Наприкінці минулого року Україна та Азербайджан підтримали одне одного в питаннях Карабаху і Криму.