Мінекономіки ініціювало аудит держпідприємства "Укрліктрави" і звільнило його голову

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства видало наказ про початок здійснення позапланового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства "Укрліктрави".

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що на підставі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням своїх службових обов'язків, було звільнено керівника ДП Андрія Власенка.

"Так, згідно інформації, загальний податковий борг по підприємству складає понад 12 млн грн. Усі рахунки підприємства заблоковані. Станом на 26.10.2020 року по підприємству не здані звіти в податкові органи по ПДВ та ЄСВ. Крім того, фінансові плани підприємства на 2020 рік та на 2021 рік до Мінекономіки для затвердження не подавались, незважаючи на нагадування у формі листів і що є грубим порушення законодавства України. Не подавались також звітності за ІІ квартал 2020 року та І півріччя 2020 року", - повідомили в міністерстві.

Також було виявлено, що за юридичною адресою підприємство фактично не знаходиться, а штат працівників - відсутній.

"Поряд з цим, потребують термінового вирішення питання збирання кукурудзи та сої, які за погодних умов залишаються не зібраними та проведення комплексу осінніх польових робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо ситуації на зерновому ринку.